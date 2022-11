Zusammenstoß Breitscheid Zwei Verletzte bei Unfall auf der Kölner Straße

Das war geschehen: Gegen 23.35 Uhr befuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer die Kölner Straße, aus Richtung Mülheim kommend, in Richtung Ratingen. In Höhe der dortigen Autobahnauffahrt zur A52 fuhr er nach eigenen Angaben bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort frontal mit einem VW Polo eines 21-Jährigen zusammen. Der Polo-Fahrer hatte die Kölner Straße in entgegengesetzter Richtung befahren und wollte nach links auf die Autobahn A52 in Richtung Düsseldorf fahren.