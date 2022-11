Solidarität mit der Ukraine Hochschule Düsseldorf kooperiert mit Universität in Czernowitz

Die HSD verurteilt den russischen Überfall auf die Ukraine und hat sich schon früh für die Unterstützung ukrainischer Studierender und Wissenschaftler positioniert, unter anderem eine Spendenaktion initiiert. Auch an den anderen Hochschulen ist das Engagement groß: So wurde an der Heinrich-Heine-Uni ein Hilfsprogramm ins Leben gerufen, um geflüchteten Studierenden und Wissenschaftlern zu helfen – mit Förderstipendien, Hilfe bei Wohnungssuche und Behördengängen, Sprachkursen oder interkulturellem Training. Vor kurzem wurde auch eine Kooperation mit der Uni in Czernowitz besiegelt. Studierende der Robert-Schumann-Hochschule setzten ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und organisierten Benefiz-Konzerte mit Musikern aus der Ukraine, Russland und Belarus. Die Erlöse kamen den Opfern des Krieges in der Ukraine zugute.