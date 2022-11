Projekt Deichlückenschluss in Himmelgeist Rodungen für den Deichbau in Himmelgeist

In dem Bereich um die neue Deichmauer bleiben aber immerhin Bäume stehen, die landschaftsprägend sind, erläutert Keilig. Etwa welche neben Schloss Meierhof. Um diese zu erhalten, wurde die Linienführung der Spundwand verändert. Und auch die riesige Buche neben der Kirche zur Nikolausstraße hin wird nicht angetastet. Die große, freigeräumte Fläche soll bis auf die Höhe der Kirche aufgeschüttet werden. An das untere Ende dieses Abschnittes wird dann die Mauer und landeinwärts davor der Deich-Verteidigungsweg gebaut. Die Bauzeit für diese erste Deichmaßnahme ist mit zwei Jahren angegeben. Dass zwischen Freiräumung des Areals und dem Start der Arbeiten noch ein Jahr liegt, hängt daran, dass diese außerhalb der Brutzeit erfolgen mussten. In einem zweiten Schritt werden noch in der direkten Ortslage entlang der Nikolausstraße bis zum Ende der Bebauung weitere rund 150 Bäume gefällt.