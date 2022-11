Autorennen in Brüggen Illegales Rennen - Autofahrer ist identifiziert

Brüggen · Die Polizei hat den Autofahrer, der in der Nacht zum 11. November an einem illegalen Autorennen in Brüggen-Bracht beteiligt war und einen Unfall verursachte, eindeutig identifiziert. Gelungen sei dies, wie ein Polizeisprecher mitteilt, nach Auswertung von Videoaufnahmen aus dem Streifenwagen und von einer Firma aus Bracht, die der Polizei zur Verfügung gestellt worden seien.

22.11.2022, 17:27 Uhr

Nach Auswertung von Videoaufnahmen ist der Autofahrer eindeutig identifiziert. Foto: dpa/Silas Stein

Es handle sich bei dem Fahrer um einen 32-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er soll in jener Nacht mit einem Beifahrer im Auto unterwegs gewesen sein. Laut Polizei hatte er eine Rot zeigende Ampel missachtet, bei dem Versuch, den Wagen anzuhalten, habe er die Anhaltesignale des Streifenteams missachtet und versucht, mit überhöhter Geschwindigkeit zu fliehen. Nach einem Unfall im Bereich Holtweg flüchteten Fahrer und Beifahrer zu Fuß, wurden aber in der Nähe von Einsatzkräften aufgegriffen.

(naf)