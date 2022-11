Verkehr in Düsseldorf Bürger können neue Mobilitätsstation in Bilk testen

Noch in dieser Woche wird eine weitere Mobilitätsstation offiziell eröffnet. Es ist die Quartiersstation Auf’m Hennekamp mit ÖPNV-Anbindung sowie dem bisher größten Angebot an Carsharing. Die Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD) bietet am Eröffnungstag, Freitag, 25. November, von 15 bis 18 Uhr einen Schnuppertag an, um das neue Angebot an diesem Verkehrsknotenpunkt vorzustellen.