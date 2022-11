Unfall in Nettetal : 23-Jähriger fährt betrunken mit Auto in Hauswand

Zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in Freiburg am Straßenrand. (Symbolfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Nettetal Bei regennasser Straße war der Wagen gegen eine Hauswand gefahren und hatte die Tür des Hauses beschädigt. Fahrer und Beifahrer flüchteten zunächst zu Fuß.

Plötzliches Ende einer Alkoholfahrt: In der Nacht zu Montag hat ein 23-jähriger Nettetaler ein Auto in eine Hauswand in Nettetal gesteuert. Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch der 20-jährige Beifahrer so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch, berichtete ein Sprecher am Montag.