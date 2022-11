Polizei vermutet Fahrerflucht : Zeugen nach Unfall in Nettetal-Leuth gesucht

Zeugen nach Unfall in Nettetal-Leuth gesucht

Nettetal-Leuth Nach einem Unfall am Mittwoch in Leuth, bei dem ein 52-jähriger Mann schwer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt den Fahrer oder die Fahrerin eines silberfarbenen Kleintransporters, der möglicherweise den Unfall verursacht hat und dann flüchtete.

In einer ersten Meldung hatte die Polizei mitgeteilt, dass der Kempener mit seinem Roller auf der Kaldenkirchener Straße in Richtung Kaldenkirchen unterwegs gewesen war. Als ihn ein Auto überholte, kam der 52-Jährige aus ungeklärter Ursache über einen Grünstreifen von der Fahrbahn ab, prallte in ein Verkehrsschild und stürzte.