Mein Verein in Nettetal : TV Lobberich - der älteste Sportclub

Nettetal Der TV Lobberich von 1861 ist der älteste Sportverein vor Ort und bietet das größte Breitensport-Angebot in Nettetal. Das Vereinsheim ist sehr beliebt.

Welche Sportstätten werden genutzt, wo wird trainiert? In der Sporthalle Sassenfelder Straße trainieren die Ballgruppe, die Faustballer, die Volleyballer und die Shaolin-Kämpfer. Die Basketballer sind in der Sporthalle Sassenfelder Str. (Hobbygruppe) und in der Werner-Jaeger-Sporthalle (Herren-Bezirksliga); die Fußballer auf dem Sportplatz im Hoverbruch und im Stadion Schulzenburg Stadionstr.; die Handballer in der Werner-Jaeger-Sporthalle. Die Tennisspieler haben neun Spielplätze im Rosental. Leichtathleten trainieren in der Schulzenburg Stadionstraße mit 400 Meter Laufbahn. Gymnastik bietet der TV Lobberich in der Turnhalle Sassenfelder Kirchweg (gegenüber dem Krankenhaus) an. Eltern-Kind-Turnen ist in der Turnhalle Sassenfelder Kirchweg bzw. Turnhalle Sassenfelder Str. Das Kinderturnen hat in Turnhalle Sassenfelder Str. bzw. Turnhalle Sassenfelder Kirchweg seine Übungsstätte wie für Kindertanzen in der Turnhalle Spiegelsaal an den Sportplätzen.