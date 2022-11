Mit Heimatbezug : Name für Multifunktions-Bad gefunden

Name für Multifunktions-Bad gefunden

Nettetal Das neue Multifunktionsbad ist getauft worden. Sein Name verrät einen starken Bezug zur Heimatgeschichte

Das neue Multifunktionsbad ist auf den Namen Kiependraegerbad getauft worden. Das ist ein Name mit starkem Lokalbezug. Dies waren die Breyeller Wanderkrämer, die mit einem großen Rückenkorb (Kiepe) über Land zogen und ihre Waren in ganz Europa anboten. Ihnen ist in Breyell mit einer Bronzefigur bereits ein Denkmal gesetzt worden; auch ein Lokal und eine Apotheke tragen diesen Namen.