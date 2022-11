Neue Ideen für Nettetaler Zentren : Das sind die Pläne des City-Managers

Gil Vieira Miranda ist seit einem Jahr Citymanager in Nettetal. Er kümmert sich um alles, was mit den Zentren zu tun hat. Für 2023 hat er einige Pläne. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Gil Vieira Miranda ist seit einem Jahr Citymanager in Nettetal. Er kümmert sich um alles, was mit den Zentren zu tun hat. Seine Bilanz ist positiv: Zurzeit gibt es kaum Leerstände. Wie er 2023 gezielt jüngere Nettetaler in die Zentren locken will.

„Im ersten Jahr ist viel passiert“, sagt Gil Vieira Miranda. Am 1. Dezember 2021 hat er die Aufgabe des Citymanagers in Nettetal übernommen. Nach seinem Studium an der Fontys in Venlo und verschiedenen Praktika ist es sein erster fester Job.

Und es passiert gerade einiges im Stadtgebiet: In den Fußgängerzonen in Lobberich, Kaldenkirchen und Breyell wird aktuell freies W-Lan installiert. Für das City-W-Lan werden gerade die Frequenzen gemessen. Der Citymanager hofft, dass es bis zu den Weihnachtsmärkten zur Verfügung steht.

Info Nähe zur Grenze bietet Chancen Netzwerktreffen Durch Corona waren die Netzwerktreffen mit Venlo nicht möglich. Das soll wieder belebt werden. Ziel für Niederländer Niederländische Kunden in Kaldenkirchen besuchen vorwiegend Modegeschäfte, Optiker und die Gastronomie, andere vorwiegend die Discounter und die Tankstellen. Auch Kaufland in der Ludbach-Passage in Lobberich sei ein Ziel für Niederländer.

In Breyell sollen zwei Spots in der Bücherei und am Kiepenträger installiert werden, in Lobberich an der von-Bocholtz- und der Hochstraße, in Kaldenkirchen in der Fußgängerzone vom Bürgerhaus bis zur Kirche.

In den ersten Monaten hatte der neue Citymanager vor allem mit den neu gestarteten Feierabendmärkten zu tun. „Die sechs Feierabendmärkte in den drei Stadtteilen sind alle sehr gut gelaufen“, sagt Vieira Miranda. Pro Markt waren etwa 15 bis 17 Beschicker beteiligt, insgesamt acht Musiker traten live auf. Vieira Miranda will das erfolgreiche Konzept weiter ausbauen, vor allem will er eine Attraktion für Kinder schaffen, damit mehr Familien die Märkte besuchen. Ein großer Erfolg war neben „Genuss am See“ der Ferkesmarkt in Lobberich, den dort Werbering und VVV organisierten.

Nach drei Jahren erzwungener Corona-Pause wird es auch eine Neuauflage des Nettetal-Tages geben. Vieira Miranda plant dieses Event unter dem Motto „Fit in den Frühling“ im kommenden Jahr in Breyell, Lobberich und Kaldenkirchen. Beeindruckt hat ihn auch das Lala-Mobil, ein kleiner Truck mit Bühne und Technik. Die Musiker Yvonne Cobau und Thomas Probst aus der Vulkaneifel tourten damit durch ganz Deutschland, um Spenden für die Betroffenen im Ahrtal zu sammeln, und waren so auch in Nettetal. Der Citymanager will die beiden noch mal gezielt nach Nettetal einladen.

Als zentraler Ansprechpartner im Rathaus für Einzelhändler, Gastronomen und Hauseigentümer sei er weniger gefragt als anfangs erwartet, denn aktuell gebe es kaum Leerstände in Nettetal. In Lobberich seien die meisten Leerstände wieder belegt. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt Vieira Miranda. In der Wirtschaftsförderung kenne man Phasen, in denen zehn Leerstände auf einmal aufträten, und dann wieder welche, in denen kaum Leerstände zu beklagen seien.

Ein leer stehendes Lokal an der Marktstraße verfüge über keine Toiletten, so dass es für diese Immobilien kein Interesse gebe. Die Kamps-Filiale in Lobberich hatte zugemacht, der schnell nachfolgende Imbiss boomt. Nach dem Auszug von Depot hat die Ludbach-Passage Woolworth als Nachfolger angekündigt. Der Wechsel soll noch vor Weihnachten vollzogen sein, hofft Vieira Miranda. Die Stärken im lokalen Einzelhandel seien vor allem inhabergeführte Geschäfte, die eine Stammkundschaft anzögen. Vorzeigeläden seien in Lobberich die Tal-Würze im Alten Rathaus und auch der Tattoo-Laden an der Hochstraße, der eine ganz neue Zielgruppe in die Innenstadt führe. Sowohl die Ludbach-Passage als auch die Einzelhändler an der Hochstraße wünschten sich eine stärkere Verzahnung der Kundenströme. Sprich: die Verbindung zwischen beiden Anziehungspunkten funktioniere noch nicht richtig.

Für das nächste Jahr hat sich der Citymanager vorgenommen, besonders junge Leute im Alter zwischen 22 und 39 Jahren anzusprechen. Wie kann man sie dauerhaft in die Nettetealer Zentren holen? Angedacht hat er Pop-up-Stores und Co-Working-Places in Leerständen – falls es sie gibt.