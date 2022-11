Feuerwehreinsatz in Viersen-Süchteln : Laubcontainer abgebrannt

In der Nacht zu Sonntag löschte die Feuerwehr einen brennenden Laubcontainer in Viersen-Süchteln. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Viersen-Süchteln In der Nacht zu Sonntag hat es gegen 3 Uhr an der Tönisvorster Straße in Viersen-Süchteln an einer Laubsammelstelle gebrannt. Dabei wurde eine Kunststoffplane zerstört. Feuerwehrkräfte löschten den Brand.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte über die 02162 3770.

(mrö)