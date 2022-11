Vorfall in Nettetal-Lobberich : Pedelecfahrer in Nettetal bei Zusammenstoß schwer verletzt

Nettetal Falls ihr euch gefragt habt, warum die B509 am Samstag zeitweise gesperrt war: Das ist der Grund

Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Straße Dyck in Nettetal-Lobberich zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 79-Jährige gegen 16.50 Uhr die Kreuzung der B509 überqueren und übersah dabei augenscheinlich einen bevorrechtigten Wagen, den ein Erkelenzer (61) steuerte. In der Kreuzung stießen beide zusammen. Der Pedelec-Fahrer wurde derart schwer verletzt, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B509 für circa zwei Stunden gesperrt.