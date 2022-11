Auszeichnung in Nettetal-Hinsbeck : Ehre für Nettetals junge Sportler

Auszeichnung in Nettetal-Hinsbeck

Das Gruppenfoto zeigt die erfolgreichen jungendlichen Einzel- und Mannschaftssportler in Nettetal. Foto: Bennet Hendricks

Nettetal Darauf können die sportlichen Jugendlichen in Nettetal stolz sein: Sie wurden jetzt für ihre außergewöhnlichen Leistungen gewürdigt.

Die Nettetaler Jugendsportlerehrung hat kürzlich im Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck stattgefunden. Jürgen Hendricks, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Nettetal , übergab an Karsten Kaplan, Leiter der Einrichtuung, drei Bälle als Dankeschön für die tolle Unterstützung. Birte Quaedvlieg, zweite. Vorsitzende der Nettetaler Sportjugend, führte danach souverän durchs Programm.

Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) stellte die Bedeutung des Sports für Kinder und Jugendlichen heraus: „Der Sport wird auch ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor für die Zukunft sein.“ Er verwies auf das beauftragte Sportkonzept für Nettetal. Holger Michels, Vorsitzender des Ausschusses Schule und Sport, hob die baldige Eröffnung des Multifunktionsbads in Breyell hervor. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk sagte: „Sport und Politik sind eng miteinander verbunden und das wird auch in der Nettetaler Politiklandschaft so getragen.“