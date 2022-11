Tote und Verletzte : Auto fährt in England in Menschenmenge

Auto fährt in England in Menschenmenge

Rettungsdienste in London. Oldbury liegt westlich von Birmingham. Foto: AP/Yui Mok

Oldbury In England ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden zwei Personen getötet – eine davon war minderjährig. Die Polizei rief dazu auf, Bilder des Geschehens für die Ermittlungsarbeit zur Verfügung zu stellen.

In England ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden ein 19-Jähriger und ein 16-jähriges Mädchen getötet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 20 und 30 seien lebensgefährlich verletzt worden. Ein 54-jähriger Mann sei wegen des Verdachts auf gefährliches Fahren mit Todesfolge festgenommen worden, hieß es weiter.