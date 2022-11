Fremdschäm-Momente mit Fußball-Nationalspielerin : Das war Gottschalks peinlichster Moment auf dem „Wetten, dass..?“-Sofa

Friedrichshafen Thomas Gottschalk ist bekannt dafür, dass er sich kaum auf seine Gäste vorbereitet. Ein besonderer Fremdschäm-Moment war jetzt der Besuch von Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn bei „Wetten, dass..?“: Nicht mal an ihren Vornamen konnte sich Gottschalk erinnern.

Für Giulia Gwinn hätte es einer der besten Momente des Jahres sein sollen. Die Fußball-Nationalspielerin war am Samstagabend Gast beim TV-Höhepunkt des Jahres. „Wetten, dass..?“ fand in ihrer Heimatstadt Friedrichshafen statt und sie wurde zusammen mit Teamkollegin Alexandra Popp auf die Bühne geholt – von Deutschlands TV-Legende Thomas Gottschalk . Doch an einem Abend voller merkwürdiger Momente waren die Minuten mit den beiden EM-Heldinnen aus dem Sommer wohl die schrägsten.

Gottschalk, der an diesem Abend ohnehin an mehreren Stellen etwas verwirrt wirkte, nannte Gwinn mehrfach beim falschen Namen, stellte sie als „Giuliana“ vor und zog das noch einige Male durch. Erst später fiel ihm auf, dass er die Spielerin des FC Bayern München beim falschen Namen nannte. Entschuldigt hat er sich allerdings nicht.

Am Ende der Show gab es dann einen weiteren unangenehmen Moment. Als alle Gäste nach vorn gebeten wurden, verteilte Gottschalk Blumensträuße – unter anderem an Ferres und die Tänzerinnen des Musicals „Moulin Rouge“. Doch Gwinn stand etwas verloren in der ersten Reihe – ohne Blumen in der Hand. Gottschalk schien sie erst gar nicht zu bemerken. Schließlich reichte Michael „Bully“ Herbig der Spielerin seinen Strauß.