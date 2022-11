Unfall in Neuss : 23-jähriger Motorradfahrer aus Neuss schwer verletzt

Neuss Bei Neuss ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad stürzte und ein anderes Auto touchierte. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Ein 23-jähriger Neusser fuhr am Donnerstag, 17. November, um 14.50 Uhr mit seinem Motorrad die Moerser Straße in Richtung Neuss. Ihm entgegen kam eine 33-jährige Düsseldorferin in ihrem Auto und bog in Höhe der Hausnummer 136 nach links in Einfahrt ein.