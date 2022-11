Naturkatastrophe auf Java 268 Tote und Hunderte Verletzte bei Erdbeben in Indonesien

Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in Indonesien ist die Zahl der Toten auf 268 gestiegen. Unter den Trümmern eingestürzter Gebäude seien weitere Leichen gefunden worden, teilte der Katastrophenschutz am Dienstag mit. Weitere 151 Menschen würden noch vermisst, mehr als 1000 seien verletzt. Im Bezirk Cianjur südlich der Hauptstadt Jakarta konnten Bagger und schweres Räumgerät wegen blockierter Straßen und zerstörter Brücken nicht in ländliche Gebiete gebracht werden.