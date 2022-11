Nach Unfall in Düsseldorf Wie sicher sind die Weihnachtsmärkte in NRW?

In Bonn ist das Thema Terrorabwehr ebenfalls Routine. Dort steht jedoch ein anderer Sicherheitsaspekt im Vordergrund: Diebstahl. Die Polizei macht Besucherinnen und Besucher auf die Gefahr von Taschendiebstählen aufmerksam, zum Beispiel durch Durchsagen in Straßenbahnen. Sie verteilt „Alarm-Glöckchen“, die man an Wertsachen befestigen kann. Sie sollen klingeln machen, wenn doch ein Dieb zugreift. Die aufwändigste Maßnahme ist allerdings die Videoüberwachung. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, gibt es je einen mobilen Videoturm am Bonner Weihnachtsmarkt und am Bad Godesberger Nikolausmarkt. Über die Kameras beobachtet die Polizei das Geschehen live und greift ein, falls sich Straftaten anbahnen oder ereignen.