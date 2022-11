Restaurant in Düsseldorf-Carlstadt Laura’s Deli wechselt den Besitzer

(dh) 2014 eröffnete Laura Koerver ihr „Laura’s Deli“ – eine Mischung aus Restaurant und Take away – an einer der besten Adressen der Stadt am Carlsplatz 1. Das nach New Yorker Vorbild von ihr selbstentworfene Superfood-Konzept – nicht öko und aus der Körnerecke, vielmehr gesund und nährstoffreich, ohne Zusatz- oder Konservierungsstoffe – mit grünen Smoothies, kalt-gepressten Säften, Kale- und Quinoa-Salaten oder Chiapudding schlug ein wie eine Bombe. Doch nun zieht sich die Gründerin aus dem operativen Geschäft zurück und verkauft das Geschäft zum 1. Januar 2023 an den Gastronomen Kay Herrmann.