Corona in Düsseldorf : Die Impfungen in den Schulen starten am 25. August

In Düsseldorf startet dieses Monat die Impftaktion für mehr als 30.000 Zwölf bis 17-Jährige. Foto: dpa/Sina Schuldt

Düsseldorf In allen Düsseldorfer Stadtbezirken sind Impfangebote in Schulen für die mehr als 30.000 Zwölf- bis 17-Jährigen vorgesehen. Zum Ende der Herbstferien soll die Aktion durch sein.

Die Struktur für die Corona-Impfaktion der zwölf- bis 17-jährigen Düsseldorferinnen und Düsseldorfer steht. Vom 25. August bis zum 3. September sollen die Erst- und vom 22. September bis zum 1. Oktober die Zweitimpfungen stattfinden. Den Piks gibt es jeweils zwischen 11 und 18 Uhr, an den Wochenenden wird jedoch nicht geimpft. „Wir wollen bis zum Ende der Herbstferien alle Schülerinnen und Schüler, die das Impfangebot wollen, vollständig immunisiert haben“, so Stadtdirektor und Corona-Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche.

In Düsseldorf leben 31.176 Zwölf- bis 17-Jährige (Stand 31. Dezember 2020). In allen zehn Stadtbezirken soll es für sie in Schulen Impfstellen mit einem eigenen Eingang geben. Ausnahme ist der Stadtbezirk 5 im Norden der Stadt, dort ist das Impfzentrum in der Arena die geeignete Anlaufstelle.

In der Regel wird das Vakzin von Biontech verimpft, es stehen aber auch alle anderen Impfstoffe zur Verfügung, wenn Eltern, erwachsene Schüler oder Lehrer diese bevorzugen. Die Eltern und erwachsenen Schüler erhalten vorab ein Informationsschreiben. Wenn nach dem Rücklauf klar wird, wie groß das Interesse ist, werden passgenau die Impfstoffe bestellt.

Laut Hintzsche begrüßen die Schulleitungen das Angebot sehr. An folgenden Schulen wird geimpft: Leibniz-Gymnasium Scharnhorststraße 8, Lore-Lorentz-Schule Fürstenwall 100, Heinrich-Hertz-Berufskolleg Redinghovenstraße 16, Joseph-Beuys-Gesamtschule Siegburger Straße 149, Carl-Benz-Realschule Lewitstraße 2, Heinrich-Heine-Gesamtschule Graf-Recke-Straße 170, Werner-von-Siemens-Realschule Rethelstraße 13, Gymnasium Gerresheim Am Poth 60, Dieter-Forte-Gesamtschule Heidelberger Straße 75, Gymnasium Koblenzer Straße Theodor-Litt-Straße 2, Schloß-Gymnasium Benrath Hospitalstraße 45.

Die Förderschulen und auch alle nicht-städtischen Schulen können an der Aktion teilnehmen. Die Förderschulen werden aber auch durch das Impfmobil aufgesucht, ebenso die Berufskollegs vom 18. bis 20. August. Die Stadt ist mit den Kammern und der Kreishandwerkerschaft in Kontakt, um über die Betriebe die Auszubildenden anzusprechen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 51 auf 58,2 gestiegen. Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Von den Infizierten werden 29 in Krankenhäusern behandelt, davon fünf auf Intensivstationen.

Die Stadt hat mit dem Gesundheitsministerium Kontakt aufgenommen. Von dort wurde signalisiert, dass sich Düsseldorf aktuell nicht auf eine Höherstufung in Klasse 3, die weitere Einschränkungen mit sich brächte, einstellen muss. Dieser Schritt ist ohnehin bis zum 19. August ausgesetzt. Das Land arbeitet bereits an einer neuen Corona-Schutzverordnung, die nächste Woche vorgestellt werden soll. Hintzsche spricht wegen der geringen Patientenzahl in den Kliniken von Anpassungsbedarf.