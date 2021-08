Bildung in Düsseldorf : Was die neue Kinderbibliothek bietet

Düsseldorf Die neue Zentralbibliothek im KAP1 am Konrad-Adenauer-Platz soll im November eröffnen. Der Bereich für Kinder und Jugendliche wird gegenüber dem alten Standort nicht nur geräumiger. Es wird auch viel Neues geben.

Die Vorbereitungen f Kostenpflichtiger Inhalt ür den Umzug der Zentralbibliothek vom Bertha-von-Suttner-Platz zum Konrad-Adenauer-Platz laufen auf Hochtouren. Das ehemalige Post-Gebäude KAP1 ist bereits weitgehend modernisiert, zahlreiche (allerdings noch leere) Bücherregale sind aufgebaut – Anfang November soll die Eröffnung an der neuen Adresse stattfinden. Jetzt gab es vorab einen Einblick in die neue Kinder- und Jugendbibliothek, die eines der Herzstücke darstellen wird.

Welche Angebote sind neu? Einen „Lesegarten“ gibt es auch am bisherigen Standort, im KAP1 fällt er aber größer aus. Am Rand soll eine „Lesehöhle“ entstehen, in der sich die Nachwuchsleser bis sechs Jahre verkriechen können: „Sie wird gemütlich, aber trotzdem hell“, kündigt die Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek, Michaela Hutzheimer, an. Die Bilderbücher werden in so genannte Tröge einsortiert; niedrige Möbel mit gemütlichen Sitzgelegenheiten. Es ist auch ein begehbares „Baumhaus“ geplant, das ebenfalls noch aufgestellt werden muss.