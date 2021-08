Düsseldorf-Stadtmitte : 92-Jähriger Kette vom Hals gerissen - Zeugen gesucht

Düsseldorf Bei einem Straßenraub in Düsseldorf-Stadtmitte wurde einer Seniorin eine Kette vom Hals gerissen. Die Polizei sucht Zeugen. In einem weiteren Fall wurde ein Mann gestellt, der auf der Kö Wertgegenstände aus einem geparkten Pkw gestohlen hat.

Laut Polizei wollte die 92 Jahre alte Frau am Mittwoch um 11 Uhr im Bereich der Königsallee / Bahnstraße in die U-Bahn einsteigen. Am dortigen Treppenabgang bot ein Unbekannter seine Hilfe beim Tragen ihrer Taschen an. Als sie dies ablehnte drückte der Mann sie gegen eine Wand, entriss ihr die Goldkette und flüchtete im Anschluss mitsamt der Beute in Richtung Königsallee.