Delta-Variante : Können Geimpfte so ansteckend sein wie Ungeimpfte?

Können Geimpfte so ansteckend sein wie Ungeimpfte?

Menschen bewegen sich am Nachmittag über Frankfurts zentrale Einkaufsmeile, die Zeil. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Als Geimpfter ist die Wahrscheinlichkeit, einen anderen Menschen mit Corona anzustecken, gering. Das aber gilt offenbar nicht bei Ansteckung mit der Delta-Variante. Laut einem Bericht der britischen Gesundheitsbehörde können auch Geimpfte hoch ansteckend sein. Was bedeutet das für unseren Alltag?

Menschen, die sich trotz zweifacher Impfung mit der Delta-Variante anstecken, sind wahrscheinlich in den ersten Tagen ähnlich infektiös wie Nichtgeimpfte. Das geht aus Zahlen hervor, die die britische Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) in einem aktuellen Bericht veröffentlicht hat. Somit ist auch für Geimpfte Vorsicht geboten. Besonders dann, wenn sie auf Ungeimpfte treffen.

Auch erst wenige Tage alte Daten der US-Seuchenschutzbehörde CDC sowie eine Untersuchung des Nationalen Zentrums für Infektionskrankheiten in Singapur deuteten darauf hin, dass Geimpfte das Delta-Virus durch eine hohe Viruslast im Rachen unmittelbar nach der Infektion ebenso übertragen können wie Ungeimpfte.

Einen Unterschied scheint es aber dennoch zu geben: Bei Geimpften sinkt das Risiko der Fremdansteckung in den folgenden Tagen schneller ab. Das heißt: Menschen mit Impfschutz sind wahrscheinlich kürzer ansteckend als ungeimpfte Personen.

Laut Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz-Institut an der TU Dortmund, deute das darauf hin, dass Menschen mit Impfschutz das Virus schneller bekämpfen. Der Immunologe erklärt auch, warum das so ist: „Weil die Geimpften viel schneller neutralisierende Antikörper haben, die das Virus effektiv bekämpfen."