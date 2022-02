Kommunalpolitik in Düsseldorf :  Jetzt kämpft auch die Politik für den Erhalt des alten Bahnhofs

Düsseldorf SPD, FDP und Linke in der Bezirksvertretung 2 wollen die Initiative Flinger Pfad bei ihrem Einsatz gegen einen Abriss unterstützen. Es soll ein Betreiberkonzept erstellt werden, das der breiten Öffentlichkeit zu Gute kommt.

Unabhängig von der künftigen Nutzung soll das Gebäude aus Respekt vor seiner früheren Bedeutung als wichtiger Bestandteil der industriellen Entwicklung Düsseldorfs und zur Erinnerung an die Düsseldorfer Eisenbahngeschichte in seiner ursprünglichen Form erhalten bleiben, heißt es darüber hinaus. Die Initiative Flinger Pfad, die sich die Erinnerung an die industrielle Geschichte Flingerns zum Ziel gesetzt hat, hatte in einem offenen Brief an die Bezirksvertretung für den Erhalt des Gebäudes geworben und gleichzeitig bei der unteren Denkmalbehörde einen Antrag auf Denkmalschutz gestellt. „Um die Initiative Flinger Pfad bei diesem begrüßenswerten Anliegen zu unterstützen, ist es wichtig, dass auch die Bezirksvertretung 2 den politischen Willen zum Erhalt dieses Erinnerungsstückes an die Industriegeschichte Flingerns grundsätzlich artikuliert“, erklären die Fraktionen in ihrem Antrag.