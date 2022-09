Award für Model : Anna Hiltrop erhielt einen Umwelt-Award

Model Anna Hiltrop wurde für ihren Einsatz für einen umweltfreundlicheren Umgang mit Kleidung ausgezeichnet. Foto: Anna Hiltrop

Düsseldorf Das Model ist Botschafterin des Rhine Clean Ups. In Wien wurde Anna Hiltrop nun für ihr ökologisches Bewusstsein ausgezeichnet. Ihr Wissen vertieft sie in Online-Seminaren an zwei Universitäten.

Dass Düsseldorf ihre Herzens-Heimat ist, hat das Model Anna Hiltrop schon oft betont. Nicht nur Mode, auch die Umwelt ist für die 28-Jährige, die für international bekannte Marken tätig ist, ein großes Thema. Gerade ist sie für ihren Einsatz für mehr ökologisches Bewusstsein im Umgang mit Kleidung ausgezeichnet worden. In Wien erhielt sie einen Vienna Award als Model Icon of the Year – dabei handelt es sich laut Veranstalterangaben um die bedeutendste Mode-Award-Verleihung Österreichs. Zu ihren Vorgängerinnen als Preisträgerinnen zählen Top-Models wie Bar Refaeli und Karolina Kurkowá.

Die Corona-Zeit, die auch sie in ihrem Job ausbremste, nutzte Anna Hiltrop zum Nachdenken. Wie schädlich der schnelle Verbrauch von Klamotten sein kann, das beschäftige sie schon länger. So trat sie etwa bei einer Messe mit Mode von Firmen auf, die darauf achten, „dass ihre Klamotten nachhaltig sind. Das bedeutet, dass die Sachen der Umwelt nicht so sehr schaden.“

Den Düsseldorfern bekannt ist Hiltrop auch als Botschafterin der Müllsammelaktion namens Rhine Clean Up. Diese Ambition bekam sie sozusagen in die Wiege gelegt. „Am Strand haben mein Vater und ich aufgesammelt, was andere dort weggeworfen hatten.“ Bei der großen Aufräumaktion in Düsseldorf vor wenigen Tagen war sie auch wieder dabei. Sie schnappte sich Arbeitshandschuhe und Greifer, fischte Styropor, Flaschen, Kabelreste, Verpackungen und Alu-Konfetti aus dem ufernahen Bereich. „In meinem normalen Job werde ich eigentlich nie so nass“, meinte Hiltrop an dem Regentag. „Aber wenn man sieht, was man so alles findet, weiß man, dass diese Arbeit am Rhein unbedingt notwendig ist.“

Ein vernünftiger Umgang mit Kleidung treibt sie ebenso um. Sie habe erkannt, welche fatalen Folgen gedankenloser Modekonsum hat. „Bei meinen Modeljobs achte ich darauf, dass die Marken einen ökologischen Ansatz haben.“ Inzwischen wird sie auch als Speakerin zum Thema nachhaltige Mode gebucht. Ihr Wissen vertiefe sie in Online-Seminaren an zwei Universitäten.