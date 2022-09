Große Aufräumaktion in Düsseldorf : Müllsammler trotzen mit Model Hiltrop dem Regen

Eine Gruppe freiwilliger Helfer kümmerte sich um Abfälle am Oberkasseler Rheinufer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Beim Düsseldorfer Rhine Clean Up nahmen weniger Menschen teil, als sich eigentlich angemeldet hatten. Diese zeigten aber viel Einsatz. Darunter das Model Anna Hiltrop.

Als Joachim Umbach morgens aus dem Fenster schaute, war er geschockt: Es regnete in Strömen. Nicht die besten Voraussetzungen für den „Rhine Clean Up“, den Umbach federführend organisiert: „Ich habe direkt auf das Regenradar für fast alle der 300 am Rhine Clean Up beteiligten Kommunen geschaut und überall wurde 95 bis 100 Prozent Regenwahrscheinlichkeit angegeben.“ Man hoffte dennoch auf viele Teilnehmer, hatten die Organisatoren doch 500 Gruppen-Anmeldungen, davon alleine in Düsseldorf 35.

Als aber Arbeitshandschuhe, Greifer und Müllsäcke verteilt wurden, war schnell klar: Zwischen Anmeldungen und der tatsächlichen Anzahl von „Cleanern“ klaffte eine große Lücke. „Die Rückmeldungen, die ich von den verschiedenen Sammelorten im Stadtgebiet bekommen habe, waren zunächst ernüchternd“, so Umbach. „Es sah erst einmal so aus, als wenn wir lediglich 1000 Teilnehmer zusammen bekommen hätten. Aber nach Auswertung aller Daten waren dann doch gut 3000 Müllsammler aktiv.“

Das Engagement der „Saubermänner und -frauen“ im nassen Element war ungebrochen. So kamen von den 70 gemeldeten Personen für die Aufräumaktion am Paradiesstrand 35. „Pro Person wurde mehr Müll gesammelt als in den Jahren zuvor“, sagt Umbach. Für die einzelnen Sammler mag das ein Erfolgserlebnis sein, „aber auf der anderen Seite ist es erschreckend. Anscheinend wird noch immer viel zu oft ohne Nachzudenken die Umwelt vermüllt“.

Auch für Carolin Schuberth hieß es: „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.“ Sie hatte sich in weiser Voraussicht in ein wasserfestes Outfit gekleidet, zwei Freundinnen animiert mitzukommen und hatte so rund um das Hyatt Hotel im Medienhafen „klar Schiff gemacht“. „Es ist schrecklich, was innerhalb von nur einer Stunde alles zusammen gekommen ist. Der riesige Müllsack war voll“, sagte Schuberth. Und dabei habe sie gar nicht überall Müll aufsammeln können, wo sie wollte. Aus Sicherheitsgründen verzichtete das Trio zum Beispiel darauf, die steilen Steinabhänge im Hafen hinabzusteigen: „Wir haben es versucht, aber der Regen hat alles sehr glitschig gemacht.“ Das war den Frauen dann doch zu gefährlich.

Schuberth war Botschafterin des Rhine Clean Ups, und Model Anna Hiltrop wurde auf die länderübergreifende Reinigungsaktion aufmerksam gemacht. Hiltrop griff selbst zu Arbeitshandschuhen und Greifern, fischte Styropor, Flaschen, Kabelreste, Verpackungen und Alu-Konfetti aus dem ufernahen Bereich: „In meinem normalen Job werde ich eigentlich nie so nass“, sagte Hiltrop augenzwinkernd. „Aber wenn man sieht, was man so alles findet, weiß man, dass diese Arbeit am Rhein unbedingt notwendig ist.“