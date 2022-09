Bildung in der Landeshauptstadt : Die Düsseldorfer Grundschulen erhalten mehr Sozialarbeiter

Düsseldorf 42 Standorte profitieren von Januar an von den zusätzlichen Stellen. Bei der Zuteilung spielt auch der jeweilige Sozialraum eine Rolle.

Die Stadt baut die Sozialarbeit an Schulen weiter aus. Davon wird ab dem kommenden Jahr fast die Hälfte der Düsseldorfer Grundschulen profitieren. 42 Standorte, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen, erhalten erstmals einen Schulsozialarbeiter oder können die bereits vorhandenen Kräfte, die meist auf einer halben Stelle arbeiten, aufstocken. Unter dem Strich handelt es um 42 Vollzeitstellen, die in der dann greifenden Ausbaustufe 3 neu geschaffen werden. Wie viel Personal jeweils bereitgestellt wird, hängt auch von der sozialen Situation vor Ort ab. Höher belastete Sozialräume (Kategorie 4 und 5) haben die Chance auf anderthalb, in besonders herausfordernden Lagen mit Mehrfach-Belastungen sogar auf zwei volle Stellen.

Davon, dass sich der Ausbau auch in Zeiten knapper städtischer Etats lohnt, ist Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung , überzeugt: „Es gab zu Beginn des Programms eine gewisse Skepsis, nach dem Motto: Das können doch die Pädagogen selber miterledigen. Inzwischen ist es Konsens, dass die Sozialarbeiter für eine enorme Entlastung im Alltag der Schulen sorgen.“ Zuletzt hätten die Corona-Pandemie und die Eingliederung der ukrainischen Kinder in das Schulsystem die Notwendigkeit einer eigenständigen Schulsozialarbeit noch einmal eindrucksvoll unterstrichen. „Zumal es dabei nicht nur um Probleme beim Lernen oder beim Umgang mit Mitschülern geht, sondern auch schwierige Familiensituationen angesprochen werden“, meint Wandt.

Während die Grundschulen noch etwas auf die zusätzlichen Kräfte warten müssen, wurde der für 2022 geplante Ausbau in den Düsseldorfer Berufskollegs („Ausbaustufe 2“) inzwischen abgeschlossen. Auch hier entstanden zusätzliche Vollzeitstellen. Drei Kollegs erhielten zudem sozialpädagogische Fachkräfte für den Bereich „Übergang Schule-Beruf“. Diese Mitarbeiter werden schwerpunktmäßig für benachteiligte Jugendliche eingesetzt. Diese befinden sich in erster Linie in den Ausbildungsvorbereitungs- und Berufsfachschulklassen. Hier können Schüler die Abschlüsse nach Klasse 9 und 10 sowie die Fachoberschulreife erwerben. Zwei halbe Stellen in diesem Bereich laufen bald aus. Sie wurden aus dem Programm „Auslaufen nach Corona“ finanziert und sind bis Dezember befristet.