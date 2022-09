Schulsanierung in Düsseldorf : Umbau am Lessing-Gymnasium hat begonnen

Der Grundstein für den Neubau am Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg wurde am Donnerstag gelegt. Foto: Michael Gstettenbauer / Stadt Düsseldorf

Düsseldorf In einem Neubau soll bis 2023 Platz für naturwissenschaftliche Räume entstehen. Auch der Bestandsbau und der Schulhof werden renoviert.

Es tut sich was an der Ellerstraße: Am Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg wurde der Grundstein für ein neues Gebäude gelegt. Am Donnerstag eröffnete Stadtdirektor Burkhard Hintzsche die Umbauarbeiten, zu denen auch die Renovierung des Bestandsgebäudes und eine Neugestaltung des Schulhofs gehört.