Verschwörungstheorien widerlegt : Rheinische Post gewinnt mit „Humbug“-Tiktok-Videos Innovationspreis des BDZV

Berlin/Düsseldorf Die „Humbug“-Videos der Rheinischen Post sind ein weiteres Mal mit einem Medienpreis ausgezeichnet worden. Die Journalistenschule und das Social-Media-Team des Hauses widerlegen in dem Tiktok-Format weitverbreitete Verschwörungstheorien.

Zum sechsten Mal ist in Berlin der Nova Innovation Award verliehen worden. Die Jury der vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ausgeschriebenen Auszeichnung kürte dabei in der Kategorie „Produktinnovation“ das „Humbug“-Projekt der Rheinische Post als Sieger.

Im Februar 2021 ist „Humbug“ dann auch auf Tiktok gestartet. Redakteurinnen des Social-Media-Teams komprimieren dabei die Texte in kreativen Kurzvideos. Dabei setzt die Rheinische Post bewusst auf das noch vergleichsweise neue und besonders bei jungen Menschen beliebte Medium Tiktok. So soll die jüngere Zielgruppe erreicht werden, die besonders anfällig für Falschinformationen in sozialen Netzwerken ist. Den Tiktok-Kanal der Rheinischen Post finden Sie hier.