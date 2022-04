Messe : Kunst trifft Mode auf der Art Düsseldorf

Düsseldorf Die Designer Talbot und Runhof stellen ihre neue Kollektion vor, die in Kooperation mit den Kunst-Cousins Mehmet & Kazim entstanden ist.

Noch vor der großen Vernissage auf der internationalen Kunstschau Biennale in Venedig in zwei Wochen feierten die Modedesigner Johnny Talbot und Adrian Runhof gestern auf der Kunstmesse Art Düsseldorf die Premiere ihrer ersten Kooperation mit den Kunst-Cousins Mehmet & Kazim.

Bei einem Cocktail-Empfang in der Halle auf dem Böhler Gelände präsentierten die für ihre glamourösen Abend- und Cocktailkleider bekannten Modemacher eine limitierte Luxus-Damen-Kollektion aus von Mehmet & Kazim designten Seidenstoffen: Elegante Kleider treffen auf moderne Kunst – und das in Bonbonrosa.

Denn wie in all den bisherigen Werken der jungen türkischstämmigen Maler Mehmet & Kazim (ihre Wurzeln haben sie in der Graffiti- und Hiphop-Szene) dominiert eine Farbmischung aus Rot und Weiß auch die im Schneideratelier von Talbot/Runhof aktuell entstandenen extravaganten Mäntel, Kleider, Röcke, Hosen und Blusen. Die in die kostbaren Seidenstoffe eingewebten humorvollen Icons sind typisch für die Arbeiten der „Kissing Cousins“, wie sie auch genannt werden.