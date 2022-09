Uraufführung am Jungen Schauspiel : Am Ziel der Träume

Yulia Yáñez Schmidt (links) mit Felicia Chin-Malenski in der Probe zu „Wenn Wolken wachsen" Foto: Melanie Zanin

Düsseldorf Theater für die Allerkleinsten: Bei der Uraufführung „Wenn Wolken wachsen“ von Emel Aydoğdu gibt Yulia Yáñez Schmidt ihr Debüt im Jungen Schauspiel.

Erinnerungen an eine selige Kindheit: „Meine Oma hatte einen Garten, in dem Mohnblumen, Granatäpfel und Feigen wuchsen“, sagt Emel Aydoğdu. „Einmal schwebten Wolken über uns. Es regnete, und wir waren froh.“ Mit dem Wissen, dass Sinneswahrnehmungen das Eingangstor zur Welt sind, schrieb die Autorin und Regisseurin nun ihren ersten Theatertext für die Allerkleinsten. „Wenn Wolken wachsen“ wird am 18. September im Jungen Schauspiel uraufgeführt, dazu eingeladen sind ausdrücklich schon zweijährige Kinder.

Das zarte, poetische Zwei-Personen-Spiel ist eine Liebeserklärung an das Leben und umspannt einen ganzen Tag. Am Morgen schauen Wolke Flatter und Wolke Flauschig sehnsüchtig von oben auf die Erde. Sie sinken herab, werden zu Nebel und landen auf einer Wiese, um die reifen Früchte des Apfelbaums riechen zu können. Am Abend steigen sie wieder hinauf in den Himmel und verwandeln sich in Sterne.

Info Mit Führungen zum Weltkindertag Uraufführung „Wenn Wolken wachsen“ ist das erste Theaterstück von Emel Aydoğdu für die Allerkleinsten ab 2 Jahre. Premiere ist am kommenden Sonntag um 16 Uhr im Studio des Jungen Schauspiels, Münsterstr. 446 Termine Bei der Vorführung zum Weltkindertag am 20.9. um 17 Uhr gibt es Spiele und Führungen hinter den Kulissen. Weitere Termine: 29.9./5./6.10, jeweils um 10 Uhr. www.dhaus.de

Neben Felicia Chin-Malenski macht Yulia Yáñez Schmidt als Wolke Flatter in dem musikalisch-tänzerischen Stück ihre ersten Schritte am Jungen Schauspiel. Gerade erst hat die Kölnerin ihre Ausbildung im Inklusiven Schauspielstudio am Schauspiel Wuppertal abgeschlossen, als erste Absolventin dieses Studiengangs. Jetzt startet sie in Düsseldorf in ihrem ersten festen Engagement durch und freut sich auf ihre Premiere: „Ich habe das Glück, gleich zu Beginn diesen wunderschönen Text umsetzen zu dürfen.“

Erfahrungen mit Auftritten vor kleinen Zuschauern hat Yulia Yáñez Schmidt bereits gesammelt. „Kinder sind direkt und ehrlich, das bekommt man meist schon während der Vorstellung mit“, hat sie festgestellt. Aber sie können auch unruhig sein und stören, oder? „Das kann passieren“, pflichtet sie bei. „Nur müssen wir uns dann fragen, ob wir vielleicht nicht spannend genug gespielt haben.“ Auch bei „Wenn Wolken wachsen“ sei die Reaktion der Kleinen wohl die größte Herausforderung, vermutet Yulia Yáñez Schmidt.

Man spürt, wie sehr sie für ihren Beruf brennt. Und auch, wie gern sie in Düsseldorf ist. „Gleich beim Bewerbungsgespräch hatte ich das gute Gefühl, man sei wirklich an mir interessiert“, sagt sie.

Um dies in seiner ganzen Bedeutung zu ermessen und die Dornen ihres Weges zu erkennen, muss man sich Yulias Geschichte vor Augen führen. Seit jeher wollte sie nichts anderes werden als Schauspielerin. „In unserem Gymnasium gab es eine Theater-Medien-Klasse“, erzählt sie. „Nach dem regulären Unterricht spielten wir jeden Nachmittag stundenlang Theater. Für mich war die Berufswahl eine logische Folge meiner Begeisterung. Darin wurde ich auch immer bestärkt.“ Das böse Erwachen folgte, als sie sich bei Schauspielschulen bewarb. Deutlich sichtbar trägt sie eine Beinprothese. „Vorher kannte ich nur Zuspruch. Plötzlich wurde ich in die reale Welt ausgespuckt.“ Kommentare, die ihr unvergessen sind: „Man würde mich niemals ausbilden, ich sei körperlich gar nicht in der Lage, diesen Beruf auszuüben. Es lohne sich nicht, in mich zu investieren. Man könne mich später nie vermitteln, kein Mensch würde mich jemals besetzen. Mich auf eine Bühne zu stellen, sei ein Politikum.“