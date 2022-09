Kirche in Düsseldorf : Campus für die evangelische Jugend

Der „Campus Jugend“ ist die neue Heimat der evangelischen Jugendarbeit: Pfarrer Martin Fricke, Jule Müller und Jonas Einck (Vorstand Jugendverband), Karl-Herman Otto (Leiter Jugendreferat) (v.l.). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Jugendverband, Jugendkirche und Jugendreferat werden an der Christuskirche an einem Standort konzentriert. So sollen die Angebote besser koordiniert werden.

Die evangelische Jugend Düsseldorf hat einen neuen, zentralen Standort. Rund um die Christuskirche an der Kruppstraße sind jetzt Jugendverband, Jugendkirche und Jugendreferat unter dem Namen „Campus Jugend“ vereint. Die Jugendkirche hatte die Christuskirche bereits 2020 bezogen. Die anderen beiden Einrichtungen sind dort seit März untergebracht. Das Jugendreferat war zuvor an der Bastionstraße, der Jugendverband „Evangelische Jugend Düsseldorf“ (EJD) an der Akademiestraße. Jetzt stellten Vertreter der evangelischen Kirche den neuen Campus vor. Am Freitag findet für geladene Gäste die offizielle Eröffnung statt – mit Andacht, einem Gottesdienst in Dinner-Form unter dem Titel „Satt und seelig“ und einer Disco in der Christuskirche.

Ziel der Zusammenführung der drei Einrichtungen in Oberbilk sei es, die Angebote besser koordinieren zu können, erläutert Karl-Hermann Otto, Leiter des evangelischen Kirchenreferates. Das Areal, das neben der Christuskirche Schulungs- und Büroräume auf mehr als 2000 Quadratmetern umfasst, ermögliche Begegnungen, Fortbildungen, Jugendprojekte und Kulturveranstaltungen unter einem Dach und die Zusammenarbeit auf kurzem Wege. „Wir müssen und wollen Jugendlichen neue Angebote machen“, so Otto.

„Die Kirche und die Ansprüche der jüngeren Generation verändern sich“, sagt Martin Fricke, zuständiger Pfarrer für Bildung im Kirchenkreis. Darauf müsse man reagieren. Was hier nun entstanden ist, sei zwar „nicht unbedingt typisch“ für die Kirche, biete aber Raum für Freiheiten und Experimente, so Fricke. Was damit gemeint ist, lässt sich an der Christuskirche ablesen. Sie ist weiterhin ein Gotteshaus. Auch nachdem sie aufgegeben wurde und von der Emmaus-Gemeinde nur noch für sogenannte Off-Church-Kulturveranstaltungen genutzt wird, ist sie nicht entwidmet worden. Doch ihr Innenraum sieht heute anders aus. Jugendliche haben ihr schon den Stempel aufgedrückt. Kirchenbänke gibt es zwar noch, auch die Orgel ist weiterhin vorhanden und wird gespielt, aber auch lässige Polstergruppen stehen herum. Disco-Leuchten sind links und rechts neben dem Altar aufgestellt. Und die hölzerne Jesus-Figur darüber trägt als eine Art Lendenschurz die Regenbogenflagge. „Das trifft nicht ganz mein religiöses Verständnis“, räumt Otto ein. Aber man möchte die Jugend gewähren lassen. Auch in der Sakristei – die ist eine Küche geworden.

Mehr Farbe könnte der Innenraum noch vertragen, meint Jonas Einck aus dem Vorstand des Jugendverbandes. Für ihn und für den Verband sei der Umzug ein Gewinn, auch wenn an der vorherigen Adresse in der Altstadt viele Jugendliche auch mal so hereingeschaut hätten. Der große Unterschied aber ist: die Christuskirche. Einck nennt sie „ein Wohnzimmer für Menschen“. Man habe nun als christlicher Verband nicht nur Räume, sondern eben eine Kirche, einen „Ort der Identifikation“. Der steht Jugendlichen offen, manche haben nach entsprechender Absprache sogar schon einen Schlüssel. Vieles soll dort möglich sein, aber zuweilen auch Gottesdienste, die ein Pfarrer abhält. Und der Garten hinter der Kirche wird genutzt fürs sogenannte Urban Gardening, erläutert Jule Müller, ebenfalls im EJD-Vorstand. Dort werden unter anderem Tomatenstauden gezogen, bewässert mit einem von einer App gesteuerten System. Bei einigen hat es funktioniert, andere sind braun.