Buntes Programm am Botanischen Garten der Heine-Uni : Herbstpflanzenbörse im Botanischen Garten

Buntes Programm am Botanischen Garten der Heine-Uni

Wersten Am Sonntag werden in und um die Orangerie wieder selbst gezüchtete Pflanzen verkauft.

Nach einer langen, coronabedingten Pause gibt es am Sonntag, 18. September, ab 14 Uhr in und um die Orangerie des Botanischen Gartens eine Herbstpflanzenbörse. Dabei werden aus dem Ausbildungsgarten der Staudengärtner verschiedene Pflanzen angeboten. Darunter sind unter anderem Becherpflanze, Eisenkraut, Prachtkerze, Schnitt-Knoblauch sowie Purpurglöckchen, Herbst-Anemone und Ballonblume in verschiedenen Sorten. Auch heimische Pflanzen wie Wilde Malve oder Ähriger Ehrenpreis stehen bereit.