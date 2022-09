Veranstaltung in Dormagen : Auch Mode kann umweltfreundlich sein

Dormagen Das städtische Umweltteam will zusammen mit anderen Institutionen, Vereinen und Anbietern das Bewusstsein für verantwortungsvollen Konsum schärfen.

Das städtische Umweltteam lädt darum für kommenden Samstag, 17. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Regio-Fairen Nachhaltigkeitstag ein. Schon zum fünften Mal findet der Aktionstag vor dem Historischen Rathaus auf dem Paul-Wierich-Platz statt. In diesem Jahr steht das Thema „Dein Konsum bedeutet die Welt“ im Fokus, verschiedene Aussteller informieren zu nachhaltiger Mode.

Ob am Glücksrad oder an der Spielstation – es gibt beim Nachhaltigkeitstag viel zu entdecken. Das Umweltteam bietet zudem eine „Do-it-yourself“-Aktion an, bei der aussortierte T-Shirts von den Besuchern in nützliche Einkaufsbeutel umgestaltet werden können. Ein eigenes Shirt können Interessierte gerne mitbringen.