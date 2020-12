Großfahndung in Düsseldorf : Überfall auf Luxusuhrenhändler an der Königsallee

Foto: Gerhard Berger 16 Bilder Juwelier auf der Kö in Düsseldorf überfallen

Düsseldorf Am Montagmorgen haben Täter einen Luxusuhrenhändler auf der Kö in Düsseldorf überfallen. Die Polizei hat eine Großfahndung ausgelöst. Die Täter hatte sich die Stelle für ihren Überfall gut ausgesucht. Die Fluchtfahrzeuge wurden inzwischen gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schroeter

Der Überfall auf den Luxusuhrenhändler „Breguet“ an der Königsallee in Düsseldorf ereignete sich am Montagmorgen um 9.55 Uhr. Wie ein Polizeisprecher sagte, setzten die Täter Pfefferspray ein.

Augenzeugen hätten Knallgeräusche gehört, dabei handele es sich aber wohl nicht um Schusswaffen, wie der Sprecher sagte. Möglicherweise seien Gaspistolen verwendet worden, die ebenfalls Knallgeräusche verursachen.

Die Täter sind über die Blumenstraße von hinten in eine Scheibe des Geschäfts der zur Swatch-Gruppe gehörenden Luxusmarke gefahren, haben dann zurückgesetzt und sind in den Laden eingedrungen. Das Fahrzeug mit Kölner Kennzeichen steht noch in der Blumenstraße, wird von der Polizei auf Spuren untersucht. Im Schaufenster des Ladens sind Uhren ausgestellt, die mehr als 220.000 Euro kosten.

Offenbar haben sich die Täter die Stelle für ihren Überfall gut ausgesucht. Der Zugang zum hinteren Bereich des Uhrenhändlers an der Blumenstraße ist durch keinerlei Poller geschützt. Von vorn, also der Kö-Seite, wären die Täter mit dem Auto nicht bis zum Laden gekommen, da sie vorher von den auf der Kö üblichen, extra verstärkten Pollern gestoppt worden wären.

Wie der Polizeisprecher sagte, sind die Täter anschließend mit Motorrollern geflüchtet. Wie wir aus gut informierten Kreisen erfahren haben, wurden die Roller mittlerweile an der Goltsteinstraße am Hofgarten gefunden, sie werden von der Spurensicherung untersucht. Die Polizei hat auch den Spürhund June eingesetzt. Der konnte, wie es aus Polizeikreisen hieß, die Spur der Täter bis zur Gartenstraße, Ecke Kaiserstraße verfolgen.

Die Täter sind mit ihrer Beute in unbekannter Höhe flüchtig. Die Polizei hat in der Stadt und im Umkreis eine Großfahndung ausgelöst. Auch an den Grenzen wurden die Kontrollen verschärft.

Mehr Informationen folgen in Kürze.

(csr)