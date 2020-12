Düsseldorf-Reisholz : Jeep-Fahrer baut Unfall auf Flucht vor Polizei

Düsseldorf Der Fahrer eines Geländewagens hat auf der Flucht vor der Polizei in Düsseldorf-Reisholz in einer Baustelle einen Unfall verursacht. Daraufhin floh er zu Fuß weiter.

Zivilfahnder der Polizei Düsseldorf wollten am Montagnachmittag um 14.12 Uhr den Fahrer eines Geländewagens auf der Paul-Thomas-Straße kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor den Einsatzkräften.

Die Flucht des bislang unbekannten Fahrers verlief von der Paul-Thomas-Straße über die Henkelstraße. Dort fuhr der Unbekannte zunächst entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen. Von hier aus fuhr er bei roter Ampel in die Kreuzung Henkelstraße / Kappeler Straße/ Reisholzer Bahnstraße und prallte dort mit einem roten Opel Corsa zusammen.

Trotzdem setzte er seine Fahrt in Richtung Altenbrückstraße fort. In Höhe des S-Bahnhofs Reisholz fuhr er über den Gehweg und verursachte dort einen Unfall in einem Baustellenbereich. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, floh er zu Fuß weiter.