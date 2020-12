Flughafen Düsseldorf : Gemälde für 280.000 Euro landet im Altpapier

Düsseldorf Der französische Surrealist Yves Tanguy ist seit 1955 tot. Wenn er mitbekommen hätte, was in Düsseldorf beinahe einem seiner Bilder widerfahren wäre, er würde sich im Grabe umdrehen. Ein 280.000 Euro teures Gemälde war im Altpapier gelandet.

