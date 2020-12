Zoll-Kontrollen am Flughafen Düsseldorf : Reisender schmuggelt 350.000 Euro in Unterhose

Reisender schmuggelt 350.000 Euro in Unterhose

Zoll-Kontrollen am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Da hatte jemand die Hosen voll: Zöllner am Flughafen Düsseldorf haben bei einem Reisenden 350.000 Euro Bargeld entdeckt - versteckt in der Unterhose und den Schuhen. Eine Strafe von bis zu einer Million Euro droht ihm nun.

Insgesamt 350.000 Euro Bargeld versuchte ein Reisender unbemerkt am Düsseldorfer Zoll vorbeizuschmuggeln. Bereits am 26. November kontrollierten Zöllner am Düsseldorfer Flughafen ausreisende Personen. Während der Kontrollen wurden sie von Kollegen der Bundespolizei hinzugezogen, da diese eine Person mit einer größeren Summe Bargeld festgestellt hatten.