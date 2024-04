Neues Geschäft in Leverkusen Passende Deko für die Baby-Party

In Opladen gibt es eine neue Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach dem perfekten Ambiente für ihre Feiern und Events sind: Unter der Bezeichnung „Diva Home Living" hat in der Herzogstraße 1a ein Geschäft eröffnet. Die 47-jährige Inhaberin entdeckte ihre Leidenschaft für Wohnen und Einrichtung in Portugal.