Düsseldorf-Unterrath : Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Foto: Gerhard Berger 7 Bilder Großeinsatz in Düsseldorf nach Angriff auf 27-Jährigen

Düsseldorf Ein Mann wurde am am Samstag in Düsseldorf-Unterrath auf der Straße von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt. Jetzt konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen.

Nachdem am Samstagabend in Unterrath ein 27-Jähriger durch eine Stichverletzung schwer verletzt worden war, konnte die Polizei jetzt einen verdächtigen 30-Jährigen festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen hatte sich der Verdacht den Mann erhärtet. Seit längerem hatte es offensichtlich Streitigkeiten im privaten Bereich zwischen den beiden gegeben.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen eines Polizeieinsatzes an der Wohnanschrift seiner Mutter in Lichtenbroich festgenommen werden. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag erlassen. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam der 27-Jährige am Samstagabend gegen 20.50 Uhr auf dem Lichtenbroicher Weg hilfeschreiend auf einen Passanten zu. Mit einer Stichverletzung im Oberkörper brach er vor Ort zusammen. Der Notarzt versorgte den Verletzten zunächst und brachte ihn dann in ein umliegendes Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen flüchtete eine männliche Person zu Fuß in Richtung Mintarder Weg.

(csr)