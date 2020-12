Lessingplatz in Düsseldorf-Oberbilk : Mann nach Streit mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Lessingplatz in Düsseldorf-Oberbilk

Düsseldorf Bei einem Streit zwischen drei Personen wurde Anfang Dezember in Düsseldorf-Oberbilk ein Mann mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach Abschluss erster Ermittlungen sucht die Polizei Düsseldorf jetzt nach möglichen Zeugen einer handfesten Auseinandersetzung am Lessingplatz in Oberbilk. Am Abend des 2. Dezember gegen 17.20 Uhr war ein 33-jähriger Düsseldorfer bei einem Streit von zwei bislang unbekannten Männern, auch unter Einsatz eines Messers, leicht verletzt worden.