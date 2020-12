Düsseldorf-Garath : Drei Täter mit Schusswaffe fordern Bargeld in Discounter

Drei Täter mit Schusswaffe fordern Bargeld in Discounter

Düsseldorf Ein Räubertrio hat in Düsseldorf-Garath mit einer Schusswaffe versucht, einen Discounter auszurauben. Der Versuch misslang, die Polzei sucht Zeugen.

Ohne Erfolg verlief am Dienstagabend um 21.10 Uhr ein bewaffneter Raub in einem Lebensmitteldiscounter in Garath. Nachdem drei Unbekannte eine Kassiererin bedroht und Bargeld verlangt hatten, flüchteten sie schließlich ohne das geforderte Geld. Die Polizei sucht Zeugen.