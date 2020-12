Bayerische Polizei verhaftet Düsseldorfer : Halbe Million Euro Drogengeld beschlagnahmt

Düsseldorf Ein 31-jähriger Düsseldorfer wurde durch die bayerische Polizei wegen Schmuggelverdachts festgenommen. Bei ihm wurde eine halbe Million Euro sichergestellt. Seine Wohnung in Düsseldorf wurde durchsucht.

Knapp eine halbe Million Euro mutmaßliches Drogengeld haben Fahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Auto sichergestellt. Der Fahrer aus Düsseldorf wird beschuldigt, am 12. Oktober 2020 bis zu 15 Kilogramm Kokain über Österreich nach Italien geschmuggelt und dafür die halbe Million Euro erhalten zu haben.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres war es Schleierfahndern in Bayern gelungen, circa 12,5 Kilogramm Kokain zu beschlagnahmen, das ebenfalls von Düsseldorf aus nach Österreich hatte transportiert werden sollen. Auch in diesem Fall war der Wagen auf den jetzigen Tatverdächtigen zugelassen und mit professionellen Schmuggelverstecken ausgestattet.

Gegen den Mann ordnete der zuständige Richter am Amtsgericht Nürnberg die Untersuchungshaft an. Ihm wird der Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Die Ermittler wollen nun herausfinden, was mit den 15 Kilogramm Kokain geschehen ist und wer die Auftraggeber waren. Hierzu steht der Großraum Düsseldorf im Fokus.