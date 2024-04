Nach acht Jahren Der Geschenkeladen Glückspilz in Materborn gibt auf

An der Materborner Allee geht eine achtjährige Firmengeschichte zu Ende: Der Geschenkeladen „Glückspilz“, der neben Präsente auch Schulbedarf und Kleidung anbietet, schließt Ende Mai. Das kündigte das Geschäft nun in sozialen Medien an. „Wir haben uns schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen und der wirtschaftlichen Lage dazu entschieden, unseren schönen Laden zu schließen“, so heißt es. Mit dem Aus von Glückspilz wird das Angebot von Schulartikeln in der Kreisstadt noch einmal kleiner, nachdem Ende vergangenen Jahres bereits die Berliner Schreibwarenkette „McPaper“ ihre Filiale in der Fußgängerzone geschlossen hatte. Dort wächst die Zahl der Leerstände seit Jahren. Der Einzelhandel hat es ohnehin schwer, im Bereich Schreib- und Schulwaren ist die Konkurrenz aus dem Internet aber besonders groß.