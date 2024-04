Neueröffnung in Meerbusch-Büderich Kerzenmanufaktur Engels – „Kerzen vermitteln Frieden und Harmonie“

Dafür hat sie sich – unterstützt von einem Dekorateur – bei der Einrichtung des Ladens dessen markante Architektur zunutze gemacht. „Wir haben den Laden von außen nach innen eingerichtet“, sagt Engels. Jeweils zwei der acht großen Fenster des runden Ladenlokals zeigen Kerzen und Accessoires in einem bestimmten Stil, diese führen dann im Inneren des Ladens zu Tischen, auf denen weitere passende Artikel geschmackvoll aufgebaut sind. „Wir stellen hier verschiedene Themenwelten vor“, sagt Susanne Engels. Vier davon gibt es, aktuell unter anderem eine mit naturnahen Materialien, eine in Schwarz und Weiß sowie eine in frühlingshaft-bunten Farben. „Ich werde aber häufig umdekorieren, im Sommer wird es auf jeden Fall ein maritimes Thema geben“, so die Geschäftsfrau. Außerdem will sie, sobald es wärmer wird, mehr auf den Outdoor-Bereich setzen, etwa mit Finca-Kerzen oder Düften, die Mücken vertreiben.