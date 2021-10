Zwei Brände in Düsseldorf : Rauchmelder retten Bewohnerinnen das Leben

Düsseldorf Gleich bei zwei Wohnungsbränden - in den Düsseldorfer Stadtteilen Derendorf und Golzheim - haben Rauchmelder ausgelöst und damit wohl den Bewohnerinnen das Lebe gerettet.

Die Brände brachen am Donnerstagabend in Derendorf sowie in den frühen Morgenstunden am Freitag in Golzheim aus. Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr wurde die Leitstelle vom Hausnotrufdienst des Deutschen Roten Kreuz über einen ausgelösten Rauchmelder in der Weißenburgstraße informiert. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung eine gestürzte ältere Dame vor. Die Mieterin wurde durch die Feuerwehrleute ins Freie geführt.