Feuer rasch eingedämmt Wohnung an der Hüttenstraße brannte

Glimpflich ging am Freitag an der Hüttenstraße ein ausgedehnter Wohnungsbrand aus. Gegen ein Uhr mittags war die nahe gelegene Feuerwache informiert worden. Aufgrund der räumlichen Nähe trafen die Brandbekämpfer nach zwei Minuten an dem Mehrfamilienhaus ein, in dem aus bislang unbekannter Ursache Feuer in einer der Wohnungen ausgebrochen war.