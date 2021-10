Düsseldorf-Pempelfort : Bewaffneter Täter raubt Kiosk aus - Zeugen gesucht

Düsseldorf Mit einer Schusswaffe hat ein bislang unbekannter Täter den Mitarbeiter eines Kiosks in Düsseldorf-Pempelfort bedroht und Geld gefordert. Weil der kein Geld herausrücken wollte, griff sich der Täter Zigaretten und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei betrat der bislang unbekannter Mann gegen 22 Uhr einen Kiosk an der Straße Am Wehrhahn. Mit einer Schusswaffe forderte er von einem Kiosk-Mitarbeiter Geld aus der Kasse. Als der Mitarbeiter dieser Forderung nicht nachkam, griff sich der Mann Zigarettenboxen aus dem Regal und flüchtete in unbekannte Richtung.