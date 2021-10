Verkehrskontrolle in Düsseldorf : Mutmaßliche Werkzeugdiebe stellten sich als unschuldig heraus

Verkehrskontrolle in Düsseldorf

Düsseldorf Mindestens zehn Boxen mit teuren Baustellenwerkzeugen haben Beamte bei einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf bei drei Männern im Auto entdeckt. Weil die Eigentumsverhältnisse zunächst unklar waren, wurden die Männer festgenommen - und einen Tag später wieder entlassen.

Bei Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet ist Beamten der Polizei Düsseldorf am Mittwoch ein Pkw mit drei Männern aufgefallen, in dem sie zahlreiche hochwertige Werkzeuge auffanden. Mindestens zehn Werkzeugkoffer befanden sich im Kofferraum und auf der Rückbank des Fahrzeugs. Die 36, 37 und 48 Jahre alten Männer gaben an, auf verschiedenen Baustellen zu arbeiten.