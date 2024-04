Seniorensprechstunden in Düsseldorf Hier können Senioren in Düsseldorf Rat und Hilfe finden

Stadtbezirk 1 (Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf, Golzheim) Am Dienstag, 9. April, ist von 10.30 bis 12 Uhr Marlene Utke unter 482107 telefonisch erreichbar.



Stadtbezirk 2 (Düsseltal, Flingern) Senioren können sich am Mittwoch, 3. April, von 14 bis 15 Uhr an Karin Kriescher unter 0173 2972397 oder an Elke Wackernagel unter 0173 7036273 wenden. Ihre Sprechstunden finden immer am 1. Mittwoch jeden Monats telefonisch statt. Ein persönliches Gespräch in einem der Zentren plus des Stadtbezirks 2 ist nach vorheriger telefonischer Vereinbarung auch möglich.



Stadtbezirk 3 (Oberbilk, Friedrichstadt, Bilk, Unterbilk, Hafen, Hamm, Volmerswerth, Flehe) Die Gespräche mit den Vertretern des Seniorenrates finden entweder individuell telefonisch oder per E-Mail statt. Eleonore Ibheis ist unter 0178 676664 oder ib.senior@gmx.de erreichbar, Ulrich Schweitzer unter 1520755 oder ulrich-schweitzer@gmx.net.